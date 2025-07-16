حبيب من دار الفتوى: مَن لديه أي شكوك أو تساؤلات فليتوجّه إلى مصرف لإسكان للتحقق منها

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، ومفوّض الحكومة علي سماحة.



وقال حبيب بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحة المفتي ووضعناه في أجواء نشاط مصرف الإسكان خصوصاً بعد رفع قيمة القرض من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أميركي وخصوصاً بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع وبيروت ما شكّل حركة نزوح كبيرة من اللبنانيين من منطقة الى أخرى ولم يعد يكفي قيمة الخمسين ألف لشراء أو ترميم أو بناء".



وأضاف: "أخذنا بتوجيهات سماحته بالنسبة للمشاريع المستقبلية وخصوصاً أن الصناديق العربية مهتمة جداً بإعطاء قروض جديدة للبنان ومنها دولة أبو ظبي وقطر والكويت، وحسب المفاوضات التي تحصل مع الدولة بواسطة فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته نأمل خيراً في أن تتجسد هذه الاتصالات حتى نستطيع إعطاء قروض لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين لبناني وآخر وبدون تمييز بين منطقة وأخرى.



ولفت الى أنه أطلع دريان على آلية تقديم الطلبات في مصرف الإسكان، وأبلغه بأنه لا يوجد أي ضغوطات في تقديم الطلبات وأن الطلبات كلها ستكون من خلال المنصة الإلكترونية في مصرف الإسكان كي يأخذ كل شخص حقه إذا استوفى الشروط بدون دعم خارجي.



وتمنى على الذي لديه أي شكوك أو أي تساؤلات بخصوص آلية العمل في مصرف الإسكان، أن يتوجّه إلى المؤسسة حتى يتحقق من طريقة عملها ومن كل المواضيع التي تطرح في الإعلام اليوم، حتى الصناديق العربية تتخوّف من بعض التصاريح أو بعض المقالات، لافتا الى انه في حال توقفت الصناديق اليوم عن إعطاء مصرف الإسكان فسيتوقف عن تأمين القروض لجميع الشباب اللبنانيين.



وقال: "بما أن مصرف الإسكان اليوم هو الجهة الوحيدة التي تعطيها الدول المانحة فنتمنى على هذه الدول أن تعطي جميع المؤسسات التي تتعاطى بالأمور السكنية من جهاز السكن العسكري أو المؤسسة العامة للإسكان أو المصارف التجارية، ونحن نُكمل بعضنا البعض، لكن هذا القرار ليس عندنا لأن الجهات المانحة هي التي تقرر".