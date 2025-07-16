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اتحاد نقابات الافران والمخابز دان اطلاق النار على احد افران سرور وثمن سرعة توقيف المعتدي

أخبار لبنان
2025-07-16 | 08:23
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اتحاد نقابات الافران والمخابز دان اطلاق النار على احد افران سرور وثمن سرعة توقيف المعتدي
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اتحاد نقابات الافران والمخابز دان اطلاق النار على احد افران سرور وثمن سرعة توقيف المعتدي

عقد إتحاد نقابات الأفران والمخابز جمعية عمومية، توقف في خلالها عند تعرض أحد أفران الضاحية الجنوبية في محلة الجاموس لإطلاق نار من قبل مجهول.

وأصدر الاتحاد بيانا، تلاه امين سر الاتحاد نعيم الخواجة، قال فيه: "نجتمع اليوم لنطلع الرأي العام على حادثة خطيرة جدا لم تطل فقط منشأة إنتاجية، بل ضربت الأمن الغذائي للبنانيين في صميمه. ففي وضح النهار وأمام أعين الناس، تعرضت أفران تابعة لرئيس الاتحاد النقيب ناصر سرور الى إعتداء مسلح من قبل شخص مجهول في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. حيث أقدم المعتدي على إطلاق النار وترويع العاملين وتخريب الممتلكات، في مشهد أمني غير مقبول ومحاولة ابتزاز ممنهجة تتعرض لها الأفران، يعكس انفلاتا تتعرص له الأفران والمؤسسات المنتجة في عدد من المناطق اللبنانية". واعتبر أن "هذا الإعتداء ليس فرديا. إنه مؤشر خطير على تمدد مجموعات تفرض "الخوات" على أصحاب المؤسسات والأفران وتتصرف كأنها فوق الدولة والقانون".

اضاف: "إننا في الاتحاد ندين بأشد العبارات هذا العمل الجبان الذي لا يمكن السكوت عنه تحت أي ظرف، ونعبر عن تضامننا الكامل مع النقيب سرور في مواجهة هذا الإعتداء الجبان وندعمه في كل الخطوات القانونية والنقابية التي يتخذها للدفاع عن القطاع".

وثمن الاتحاد "المتابعة السريعة والحازمة من قيادة الجيش التي سارعت الى متابعة الملف واعطاء توجيهات صارمة، بالإضافة الى متابعة وزارة الداخلية والبلديات للموضوع واعطاء التوجيهات اللازمة، ودور شعبة المعلومات في التنسيق الأمني، وجهود مديرية المخابرات التي تمكنت من توقيف المعتدي بسرعة وحزم".

واعلن الاتحاد "توجهنا الى القضاء لتقديم شكوى رسمية ومتابعة هذا الملف حتى ينال المعتدي وكل من يقف خلفه جزاءه الكامل. ونؤكد للرأي العام أننا لن نقبل بعد اليوم بأن تبقى مؤسساتنا عرضة للتهديد والابتزاز، ولن نسكت عن أي محاولة لترهيب أصحاب الأفران".

وطالب الإتحاد "السلطات الرسمية والأمنية والعسكرية بتحرك واضح وجاد وفوري لحماية الأفران والمؤسسات من "الخوات" والسلاح غير الشرعي. وفي حال استمرار هذا التراخي، فسيتخذ خطوات تصعيدية تبدأ باضراب تحذيري وسلسلة تحركات".

ودعا الاتحاد اللبنانيين "للوقوف معنا، لأن الخبز ليس فقط قوتا يوميا، بل هو رمزا للكرامة والإستقرار. ومن هذا المنبر نقول لكل من يحاول تهديد هذا القطاع لن تمروا دون حساب".

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