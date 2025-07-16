"التقدمي" يواصل اتصالاته الحثيثة لوقف النار في السويداء: الالتزام بذلك المدخل الفعلي والوحيد للحل

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:تفاديا للمزيد من سفك الدماء.. يجري الحزب التقدمي الاشتراكي اتصالات حثيثة على أكثر من مستوى من أجل التوصل إلى إعلان لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وذلك انسجاماً مع الموقف الرئيسي والمبدئي الذي عبّر عنه الرئيس وليد جنبلاط منذ اندلاع الأحداث الدامية في السويداء، والالتزام بذلك يشكّل المدخل الفعلي والوحيد للحل السياسي العادل.