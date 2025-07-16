مروّج مخدّرات أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود وضبطت بحوزته كمية منها

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في محلَّتَي بعقلين وبقعاتا.



نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:



ر. ز. د. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني)

بتاريخ 09- 07- 2025 وفي محلة بعقلين، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود داخل متجر عائد له، مخصص لبيع الأجهزة الخلوية، وذلك أثناء قيامه بوزن كمية من مادة حشيشة الكيف باستخدام ميزان إلكتروني، حيث تم ضبطهما.



بتفتيشه ومتجره، عُثِرَ على /14/ قطعة من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /۲۰٤/غ، مبلغ مالي بعملات مختلفة، وهاتف خلوي.



بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات وتعاطيها.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.