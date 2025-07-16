الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبي المنى للـLBCI: ما جرى في السويداء جريمة ونرفض ترك الدروز لمصيرهم… ونخشى امتداد الأزمة إلى لبنان
أخبار لبنان
2025-07-16 | 09:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أبي المنى للـLBCI: ما جرى في السويداء جريمة ونرفض ترك الدروز لمصيرهم… ونخشى امتداد الأزمة إلى لبنان
أكّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أنه "لا يجوز أن يُترك الدروز لمصيرهم، مهما كانت الأخطاء، والأمور تحتاج إلى ترميم ولا بد من رعاية عربية إسلامية".
وقال في حديث للـLBCI: "لا نكتفي بكلمات الادانة لأن ما حصل في سوريا جريمة بحق أهلنا في السويداء، وكلنا مع الدولة وندعو أبناءنا في السويداء إلى أن يكونوا تحت الدولة، ونحن طالبنا برعاية وليس بحماية".
واضاف: "لا بدّ من الإبقاء على بصيص الأمل الذي بات بحاجة إلى ترميم، ووليد بيك يتابع تطورات الأوضاع في سوريا ويسعى جاهداً إلى تحقيق وقفٍ لإطلاق النار يتبعه اتفاق يضمن أمن الناس وكرامتهم فالجبل جزء لا يتجزّأ من سوريا".
وتابع: "لا بد من الوقوف الى جانب أهلنا والشباب الدرزي في لبنان يستغيث بنا للسماح له بالذهاب الى سوريا والدفاع عن أهله والامور صعبة جدا".
وأعلن أن دارة الطائفة الدرزية مفتوحة غدا، قائلا: "أنتظر من أهلنا السنة في لبنان أن يقفوا الى جانبنا لنبرهن للعالم أننا وحدة اسلامية".
وسأل "هل تستطيع الدولة أن ترمم المشهد وتعيد الثقة في سوريا؟ لأن الأمر بات صعبًا".
ولفت الى انه لا يظن أن "هناك مخطط لإبعاد الدروز بل هناك عصابات وتطرف لدى جماعات".
وأبدى خشيته من "أن ينتقل الأمر إلى لبنان نتيجة ما يحصل في سوريا ونرفع الصوت لمعالجة ما يحصل في السويداء كي لا ينسحب إلى لبنان".
أخبار لبنان
المنى
للـLBCI:
السويداء
جريمة
ونرفض
الدروز
لمصيرهم…
ونخشى
امتداد
الأزمة
لبنان
التالي
أسرار الصحف 16-7-2025
"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:14
أبي المنى للـLBCI: لا يجوز أن يترك الدروز لمصيرهم مهما كانت الأخطاء
آخر الأخبار
09:14
أبي المنى للـLBCI: لا يجوز أن يترك الدروز لمصيرهم مهما كانت الأخطاء
0
آخر الأخبار
08:50
أبي المنى: لا نكتفي بكلمات الادانة لأن ما حصل في سوريا جريمة بحق أهلنا في السويداء
آخر الأخبار
08:50
أبي المنى: لا نكتفي بكلمات الادانة لأن ما حصل في سوريا جريمة بحق أهلنا في السويداء
0
آخر الأخبار
09:21
أبي المنى للـLBCI: نخشى أن ينتقل الأمر إلى لبنان نتيجة ما يحصل في سوريا ونرفع الصوت لمعالجة ما يحصل في السويداء كي لا ينسحب إلى لبنان
آخر الأخبار
09:21
أبي المنى للـLBCI: نخشى أن ينتقل الأمر إلى لبنان نتيجة ما يحصل في سوريا ونرفع الصوت لمعالجة ما يحصل في السويداء كي لا ينسحب إلى لبنان
0
آخر الأخبار
09:18
أبي المنى للـLBCI: لا أظن أن هناك مخطط لإبعاد الدروز بل هناك عصابات وتطرف لدى جماعات
آخر الأخبار
09:18
أبي المنى للـLBCI: لا أظن أن هناك مخطط لإبعاد الدروز بل هناك عصابات وتطرف لدى جماعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:14
Shule Late Mokshed Khan غادرت ولم تعد...
أمن وقضاء
11:14
Shule Late Mokshed Khan غادرت ولم تعد...
0
أخبار لبنان
11:02
عيسى الخوري: القنّب الطبي فرصة استثنائية للبنان إذا ما أحسنّا تنظيمه
أخبار لبنان
11:02
عيسى الخوري: القنّب الطبي فرصة استثنائية للبنان إذا ما أحسنّا تنظيمه
0
أخبار لبنان
11:01
رئيس الحكومة إستكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية
أخبار لبنان
11:01
رئيس الحكومة إستكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية
0
أخبار لبنان
10:54
أجهزة إتصال لاسلكية وجهاز Repeater وآلة طباعة وسكانر هبة من مخزومي إلى فوج حرس بلدية بيروت
أخبار لبنان
10:54
أجهزة إتصال لاسلكية وجهاز Repeater وآلة طباعة وسكانر هبة من مخزومي إلى فوج حرس بلدية بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-15
الشيخ الهجري للمقاتلين المحليين: لمواجهة القوات السورية التي دخلت المدينة
أخبار دولية
2025-07-15
الشيخ الهجري للمقاتلين المحليين: لمواجهة القوات السورية التي دخلت المدينة
0
أمن وقضاء
10:23
عون دان الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا: إنتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة والقانون الدولي
أمن وقضاء
10:23
عون دان الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا: إنتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة والقانون الدولي
0
أخبار لبنان
09:21
مروّج مخدّرات أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود وضبطت بحوزته كمية منها
أخبار لبنان
09:21
مروّج مخدّرات أوقفته شعبة المعلومات بالجرم المشهود وضبطت بحوزته كمية منها
0
منوعات
2025-06-25
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
منوعات
2025-06-25
محتالة إيطالية خدعت الملايين لسنوات... ادّعت أن تمثالاً للعذراء يذرف دماً وهكذا كُشف أمرها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
بعد محاولة فرض خوات على أحد الافران في الضاحية... اجتماع للنقابة لبحث تبعات الحادثة
أخبار لبنان
07:28
بعد محاولة فرض خوات على أحد الافران في الضاحية... اجتماع للنقابة لبحث تبعات الحادثة
0
أخبار دولية
07:27
الصين تدين تصريحات مايك والتز: تعكس عقلية الحرب الباردة
أخبار دولية
07:27
الصين تدين تصريحات مايك والتز: تعكس عقلية الحرب الباردة
0
آخر الأخبار
07:05
إسرائيل تكثّف هجماتها على سوريا... إليكم آخر المستجدات
آخر الأخبار
07:05
إسرائيل تكثّف هجماتها على سوريا... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
06:59
تعليق اضراب موظفي الادارة العامة... الرئيس عون: أتفهم معاناة الموظفين
أخبار لبنان
06:59
تعليق اضراب موظفي الادارة العامة... الرئيس عون: أتفهم معاناة الموظفين
0
أخبار لبنان
06:56
مجلس النواب يجدد ثقته في الحكومة... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
06:56
مجلس النواب يجدد ثقته في الحكومة... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:52
مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" يسلّط الضوء على فرص الاقتصاد المنتج والمستدام
أخبار لبنان
03:52
مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" يسلّط الضوء على فرص الاقتصاد المنتج والمستدام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أيام قليلة قبيل اختتام جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في المناطق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أيام قليلة قبيل اختتام جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع في المناطق اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مغارة جعيتا فتحت أبوابها مجددًا اليوم... وهكذا كانت ردة فعل الزوار
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مغارة جعيتا فتحت أبوابها مجددًا اليوم... وهكذا كانت ردة فعل الزوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أغروتيكا... نحو مستقبل أخضر
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أغروتيكا... نحو مستقبل أخضر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من مستورد الى أكبر تاجر مخدرات في لبنان والمنطقة...الـLBCI تعيد رسم مسار (جلال ش.) الخارج عن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:12
من مستورد الى أكبر تاجر مخدرات في لبنان والمنطقة...الـLBCI تعيد رسم مسار (جلال ش.) الخارج عن القانون
2
أخبار دولية
03:33
تجدد الاشتباكات بمدينة السويداء السورية
أخبار دولية
03:33
تجدد الاشتباكات بمدينة السويداء السورية
3
خبر عاجل
08:27
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية
خبر عاجل
08:27
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية
4
اسرار
00:06
أسرار الصحف 16-7-2025
اسرار
00:06
أسرار الصحف 16-7-2025
5
أخبار لبنان
03:02
الخارجية اللبنانية توضح: الوزير رجي لم يجتمع مع نظيره الإسرائيلي..
أخبار لبنان
03:02
الخارجية اللبنانية توضح: الوزير رجي لم يجتمع مع نظيره الإسرائيلي..
6
أمن وقضاء
13:39
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
أمن وقضاء
13:39
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
7
أخبار دولية
03:56
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل ضرب القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها
أخبار دولية
03:56
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيواصل ضرب القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها
8
حال الطقس
03:51
الحرارة تتمحور حول عتبة الـ30 درجة ساحلا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:51
الحرارة تتمحور حول عتبة الـ30 درجة ساحلا... إليكم تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More