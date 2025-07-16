نزار زكا: بسام الحسن اعترف أن أوستن تايس كان تحت أمرت الاسد

أكد رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا، أن اللواء بسام الحسن المستشار السابق لبشار الأسد اعترف أن الصحافي الأميركي المفقود في سوريا أوستن تايس كان تحت أمرت الاسد.



وقال زكا في حديث للـLBCI، إن اللبنانيين تعذبوا كثيرا في السجون السورية، مطالبا بمساواتهم باللبنانيين في السجون الاسرائيلية في القانون.



ولفت الى أنه طُلب من المنظمة التي يرأسها ملاحقة قضية القبطان أمهز الذي اختطف في منطقة البترون من قبل الجيش الاسرائيلية، مسيرا الى أنه بصحة جيدة وأنه سيكون اول المحررين في أي عملية تفاوض مقبلة.



كما أكد زكا ألا أحد طالبه بملاحقة قضية أسرى حزب الله لدى اسرائيل.