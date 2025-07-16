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جابر بحث وسفيرة النمسا في اتفاقية الخدمات الجوية مع بلدها وتابع خطة تطوير الأنظمة الألكترونية وتحويل الأموال للبلديات
أخبار لبنان
2025-07-16 | 09:51
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جابر بحث وسفيرة النمسا في اتفاقية الخدمات الجوية مع بلدها وتابع خطة تطوير الأنظمة الألكترونية وتحويل الأموال للبلديات
عرض وزير المالية ياسين جابر لاتفاقية الخدمات الجوية بين لبنان وجمهورية النمسا مع السفيرة في لبنان Franziska Honsowitz والتي كان تم التوصل إلى صيغة موحدة بشأنها بين إدارتي الطيران المدني اللبناني والنمسوي في العام 2023.
وقد وعد الوزير جابر السفيرة النمسوية بمتابعة هذه الاتفاقية والعمل على توقيعها قريبا.
وعقد جابر اجتماعا للمعنيين في الوزارة بشؤون خطة تطوير الأنظمة الالكترونية التي يجري العمل على تطويرها وفق تقنية الذكاء الاصطناعي AI في كل الإدارات والمديريات التابعة لوزارة المالية، لا سيما الجمارك والشؤون العقارية والمالية العامة واطلع منهم على المراحل التي قطعت في هذا المجال تحضيرا للقاء المرتقب مع الجهات التي أبدت استعدادا لمساعدة الوزارة في النقلة النوعية التي أعدت خططها للسنوات العشر المقبلة على هذا الصعيد.
كما تابع سير إجراءات ملف تحويل الأموال العائدة للبلديات من الصندوق البلدي المستقل من مخصصات الهاتف الخلوي والذي سبق لوزارة المالية أن أرسلته إلى وزارة الداخلية والبالغة قيمتها ألفي مليارا ومائتي مليون ليرة لبنانية ليضاف إليها بعد إعادته إلى وزارة المالية مخصصات الهاتف الثابت".
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