خضر الغضبان: العمل جار على التوصل الى وقف لاطلاق النار في السويداء

أكّد القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي خضر الغضبان أن العمل جار على التوصل الى وقف لاطلاق النار في السويداء تمهيدا للحل السياسي وألا بديل عن الحوار أن الحزب يعمل مع العقلاء لحقن الدماء.



واعتبر الغضبان في حديث للـLBCI، أن لغة النار لا توصل الى أي مكان، كاشفا أنه كان هناك بوادر اتفاق صباح الاثنين ولكن بعض القيادات انقلبت عليه.



وقال: "الاسرائيلي يحاول استخدام الورقة الدرزية لأسباب خاصة وأن كل ما نريده أن تعلب الطائفة دورها التاريخي في اطار العمق العربي".



وأضاف: "لدينا واجب تجاه أهلنا في السويداء ونؤدي عملنا بصمت".