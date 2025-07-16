أجهزة إتصال لاسلكية وجهاز Repeater وآلة طباعة وسكانر هبة من مخزومي إلى فوج حرس بلدية بيروت

زار النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من "مؤسسة مخزومي" قيادة فوج حرس مدينة بيروت، يرافقه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس ابراهيم زيدان وعدد من أعضاء المجلس البلدي الجديد.

وكان في استقبالهم قائد فوج الحرس العميد عباس الحسيني، وأجرت فرقة من الفوج لمخزومي وعبود مراسم التشريفات.

بعدها، انتقل الجميع إلى غرفة عمليات فوج الحرس المستحدثة لاستعراض الهبة التي قدمها النائب مخزومي إلى الفوج عبر المجلس البلدي، وهي عبارة عن أجهزة اتصال لاسلكية وجهاز Repeater وآلة طباعة وسكانر حديثة مع متمماتها.





وتحدث قائد فوج الحرس بالنائب مخزومي والوفد المرافق، شاكرًا له "الهبة التي قدمها وتعتبر أساسا في عمل الفوج"، لافتًا إلى أن "هذا الأمر ليس بجديد على النائب مخزومي لأن الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية وغيرها الكثير مما تقدمه مؤسسة مخزومي، ما هي إلا دليل على ذلك".





وثمن محافظ بيروت "خطوة النائب مخزومي"، شاكرًا له "هذه الهبة التي قدمها، خصوصا بعد انتخاب مجلس بلدي جديد"، مؤكدًا أن "النائب مخزومي يضع نصب عينيه أولويات مدينة بيروت"، وقال: "هذه المبادرة مشكور عليها، فهي تساعد فوج حرس بيروت في تنفيذ المهمات المطلوبة منه".





بدوره، تحدث النائب مخزومي فأكد أن "دعمه لفوج الحرس هو دعم لبيروت لأن المدينة في حاجة إلى وجود مثل فوج كهذا، على رأسه ضابط كفوء من الجيش اللبناني، في ظل عهد فخامة الرئيس جوزاف عون".

وأكد أن "ما تقوم به مؤسسة مخزومي من تقديم هبات غير مشروطة إلى المدينة والبلدية هو من واجباتها، وليس منة من أحد"، وقال: "نحن نعيش في هذه المدينة التي ندين لها بالكثير".

وأضاف: "إن وجود فوج الحرس البلدي وعناصر بلدية بيروت في شوارع العاصمة وأحيائها أمر مهم وأساسي لتعزيز الأمن والاستقرار في بيروت، رغم صعوبة المهمات التي يقومون بها، ومن الضروري أن يتم التعاون والتنسيق بين كل الأطراف لأننا في مرحلة جديدة وعهد جديد نريد له النجاح لنؤمن مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا".





وكانت كلمة لرئيس مجلس بلدية بيروت شدد فيها على "ضرورة حفظ الأمن في المدينة والحاجة الملحة إلى تجهيز فوج الحرس ليكون العين الساهرة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، للمساعدة في حفظ الأمن وقمع المخالفات".

بعدها، قدم الحسيني درعا تقديرية إلى النائب مخزومي كعربون شكر على دعمه لفوج حرس بيروت.