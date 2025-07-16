رئيس الحكومة إستكمل مع جابر والبساط البحث في مشروع قانون الفجوة المالية

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعًا عصر اليوم في السرايا الحكومية مع وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد الدكتور عامر البساط، حيث جرى استكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية.

