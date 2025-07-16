الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عيسى الخوري: القنّب الطبي فرصة استثنائية للبنان إذا ما أحسنّا تنظيمه

أخبار لبنان
2025-07-16 | 11:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عيسى الخوري: القنّب الطبي فرصة استثنائية للبنان إذا ما أحسنّا تنظيمه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
عيسى الخوري: القنّب الطبي فرصة استثنائية للبنان إذا ما أحسنّا تنظيمه

اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن تطوير قطاع القنب الطبي والصناعي في لبنان موضوع مهمٌّ ودقيق ويحمل إمكاناتٍ اقتصاديّة واعدة. 

وقال في خلال مؤتمر "زراعة القنّب بين الواقع والمرتجى" في السراي الحكومي، إنه "في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، تركّز معظم النقاش حول السياسات النقدية والمالية وكيفية إعادة هيكلة المصارف. لكننا اليوم، كحكومة وكوزارة صناعة، بحاجة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، تقوم على مكامن القوة الحقيقية للبنان والتي لم يتم استثمارها حتى اليوم".

ولفت الى أنه في هذا الإطار، يرى أن القنّب الطبي والصناعي يُمثّل فرصة استثنائية للبنان، إذا ما أحسن تنظيمه، واستثماره ضمن إطار قانوني حديث من اجل تصنيعه وتصديره.

وأشار الى أن من بين الفرص الواعدة العديدة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، "اقتحام" زراعة القنّب من بابها الشرعي والقانوني والمدروس، من أجل تصنيعه في لبنان وتصديره إلى الخارج.
 
واعتبر انه يجب تطوير إطار قانوني متكامل، يشمل التراخيص، الإنتاج، المعالجة، التصدير، الملكية الفكرية، والتسويق المحلي، بما يضمن الشفافية والحوكمة والمساءلة".
 
ورأى أنه يجب وضع في سلّم أولوياتنا خارطة طريق تتضمن ما يلي:
.1 تشجيع إنشاء مصانع لتحويل القنب إلى منتجات عالية القيمة في مجالات الأدوية،  والاغذية،  والمكمّلات، ومستحضرات  التجميل،  والألياف، والزيوت، والبروتينات النباتية وغيرها...
.2 المساهمة في تطوير مواصفات صناعية دقيقة تضمن الجودة والسلامة، بما يواكب المعايير الدولية المطلوبة داخلياً وخاصة للتصدير.
.3 تحفيز الاستثمارات الصناعية المنظمة عبر تقديم خريطة صناعية واضحة تتضمن انواع التصنيع المسموح بها وفئات الترخيص.
.4 تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة.
.5 ضمان حصر تسليم المنتجات الصناعية فقط إلى الجهات المرخّص لها من قبل الهيئة الناظمة، ومنع أي عملية تصريف أو بيع خارج إطار الترخيص، تطبيقًا للقانون.
.6 دعم الهيئة في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بحق كل من يخالف شروط الترخيص أو يستخدمها خارج نطاقها المشروع".
ودعا إلى "تشكيل لجنة وطنية مشتركة تضم الوزارات المعنية، والهيئة الناظمة، وجمعية الصناعيين، ونقابة مصانع الادوية، والخبراء، لوضع تصور تنفيذي متكامل لهذا القطاع، يؤمن التنظيم، ويحفّز الإنتاج، ويضمن الحوكمة والعدالة والشفافية".
 
 
 


أخبار لبنان

الخوري:

القنّب

الطبي

استثنائية

للبنان

أحسنّا

تنظيمه

LBCI التالي
أسرار الصحف 16-7-2025
"التقدمي" ينفي نصًا منسوبًا إلى جنبلاط يتعلق بسلاح المقاومة في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-04

عدوان بعد لقائه رئيس الجمهورية: فرصة استثنائية لفرض السيادة وبناء المؤسسات

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-23

عيسى الخوري لـ #حوار_المرحلة: على الحوار أن يكون متى وكيف سيُسلّم السلاح وليس ما إذا سيُسلم أم لا

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-12

"مشروع وطن الإنسان": فرصة أخيرة للبنان بقرارات جريئة وسريعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-02

الأمن العام: إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:00

تيمور جنبلاط يستنكر التعرض للمواطنين ولضباط وعناصر الجيش

LBCI
أمن وقضاء
14:40

إعتصام في طرابلس تضامنًا مع سوريا إحتجاجًا على العدوان الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
14:29

"الحياة قصيرة"... كارين رزق الله توجه رسالة مؤثرة لجمهورها وهذا ما جاء فيها

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:37

مقدمة النشرة المسائية 16-7-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:32

جعجع: نثمن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المحروقات

LBCI
منوعات
12:25

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

السويداء تشعل الغضب الدرزي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو لزوار يدخلون إلى قفص للأسود في إحدى حدائق الحيوانات... والوزارة تتدخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القنب الهندي في لبنان من قانون معلق إلى مشروع قيد التطبيق

LBCI
أمن وقضاء
13:45

الزميلة بترا أبو حيدر تروي تفاصيل الاعتداء عليها… وتفاعل المواطنين يكشف هوية المعتديَين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

النائب السابق إدي معلوف في مؤتمر صحفي الدولة أجبرت كازينو لبنان بالـ Gambling Online

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تعميم مصرف لبنان عن القرض الحسن تأكيد للمؤكد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جلسة مساءلة الحكومة… نقاشات حامية تنتهي بتجديد الثقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

آخر المواقف الاميركية والحديث عما يشبه الوساطة الاميركية لوقف التصعيد في السويداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

هكذا يقرأ الناشط السياسي إبراهيم الادلبي ما جرى في سوريا اليوم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
11:51

"بعد كل هالوجع والاكتشافات"... نادين الراسي تتخذ قرارا حاسما: لازم يكون خبر سعيد لكل حدا مش محب يرتاح مني

LBCI
أمن وقضاء
12:11

تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وإساءة أمانة...

LBCI
أخبار دولية
03:33

تجدد الاشتباكات بمدينة السويداء السورية

LBCI
منوعات
12:25

"محاولة لإخفاء شيء ما"... بقعة مكياج على يد ترامب تُثير المخاوف حول صحته وهذا ما فسره الخبراء (صورة)

LBCI
خبر عاجل
08:27

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أهداف الغارات في دمشق كانت قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان السورية

LBCI
اسرار
00:06

أسرار الصحف 16-7-2025

LBCI
أخبار لبنان
03:02

الخارجية اللبنانية توضح: الوزير رجي لم يجتمع مع نظيره الإسرائيلي..

LBCI
فنّ
07:13

خلال أيّام... سيرين عبد النور تُحقّق أكثر من نصف مليون مشاهدة بـ"عاملّن عقدة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More