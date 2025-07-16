جعجع: نثمن قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض ضريبة إضافية على المحروقات

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنه انطلاقا من الطعن الذي قدمته "القوات اللبنانية" في قرار فرض ضريبة إضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرته بتاريخ 19 أيار 2025، أصدر مجلس شورى الدولة اليوم قرارا بوقف تنفيذ قرار الحكومة بفرض تلك الضريبة على المحروقات.

وقال في بيان: "إننا إذ نثمِّن قرار مجلس شورى الدولة، ندعو الحكومة إلى التزامه من دون أي إبطاء".