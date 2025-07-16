في آخر جولاتها... ذخائر القديسة تيريز تحط في مزرعة يشوع

الخارجية اللبنانية توضح: الوزير رجي لم يجتمع مع نظيره الإسرائيلي..

الخارجية اللبنانية توضح: الوزير رجي لم يجتمع مع نظيره الإسرائيلي..

مصدر لـ"الشرق الأوسط": الرد الأميركي إيجابي في الشكل لكنّه متشدد في المضمون