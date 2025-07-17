مخزومي: ممنوع استمرار التردي الإنمائيّ في بيروت

شدد رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي على أنه ممنوع استمرار التردي الإنمائيّ في بيروت.

ولفت مخزومي في خلال مؤتمر صحفي، الى أن المجلس البلديّ في بيروت بدأ فورًا بالعمل بعد انتخابه، محمّلا اياه المسؤولية ليحدث الفرق الذي ينتظر منه.

وأشار الى أن مؤسسة مخزومي أنشئت لتكون في خدمة البيارتة واللبنانيين وأن المؤسسة ستطالب بحقوق الأهالي وستقدم الدعم على شكل هبات للبلدية.



وقال: "من بين المشاريع التي نعمل عليها وعلى دعمها: إعادة تأهيل إشارات السير والتخفيف من زحمة السير في بيروت عبر ست مراحل".