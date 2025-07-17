سلوم: اي حديث عن انقطاع بعض الادوية ليس مبرراً للمزورّ والنقابة ستلاحق المخالفين

رأى نقيب الصيادلة جو سلوم أن الحديث عن انقطاع بعض الادوية، المثار أخيراً في عدد من المواقع الاخبارية، لا يقبل أن يتحوّل مبرّرا لتهريب او استعمال الادوية المزوّرة، او الاستيراد من دون معايير الجودة.



وقال سلوم في بيان: "لذا يهمّنا التأكيد على ثقتنا الكاملة بشخص وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين وحكمته وحرصه على صحّة المريض ونوعيّة وجودة الدواء وقد أكّد على ذلك مراراً وتكراراً".

وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بهذا الخصوص بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحيث سترفع نقابة الصيادلة للوزارة لائحة بالادوية المقطوعة والتي هي ليست وليدة اللحظة.

كما شدد على احترام نوعيّة وجودة الدواء ومراعاته المسار القانوني، وعدم القبول بالتعامل بأي شكل من الاشكال بقبول الدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان، لافتا الى أن النقابة ستستمرّ بملاحقة المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائيّة سيّما تجّار الشنط والمواقع غير الشرعيّة.