السفير السعودي يستقبل سفير الصين الجديد... وعرض للتطورات السياسية الراهنة

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري في مقر إقامته باليرزة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى لبنان تشان مينجيان.



وجرى خلال الإستقبال عرض لمختلف التطورات السياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.