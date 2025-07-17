بري: لبنان ماضٍ في إنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن لبنان ماضٍ في إنجاز كل ما يتصل بعملية الإصلاح المالي والإقتصادي والقضائي والإداري.

ولفت بري في خلال استقباله سفراء دول الإتحاد الأوروبي إلى أن مستقبل العلاقة بين لبنان والإتحاد الاوروبي تستدعي رفع مستوى التعاون وتعزيزه.

وشكر بري للإتحاد الأوروبي مساهمته ودعمه للبنان وبخاصة في المناطق التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي ، مرحباً برغبة الإتحاد الاوروبي بمزيد من الانخراط في مؤازرة لبنان في مسيرة إنقاذه.

وأكد سفراء دول الإتحاد ولاسيما سفراء الدول المشاركة في عِداد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "دعمهم للبنان ولمهمة قوات اليونيفل كذلك إستمرارهم بدعمه في عملية إعادة الإعمار والبرامج المتعلقة بها".







