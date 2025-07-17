جابر أصدر قرارا حول الترخيص المسبق للجوائز المالية

أصدر وزير المالية باسين جابر قراراً حمل الرقم 609/1 تاريخ 1/07/2025، حول الترخيص المسبق للجوائز المالية.



وجاء في القرار:



"يتوجب على الجمعيات القائمة قانوناً والتي تهدف الى عمل البر والإحسان أو الى تنمية اللروح الثقافية والاجتماعية وعلى المؤسسات والشركات والمحلات التجارية التي تهدف الى ترويج سلعها وزيادة مبيعاتها، التقدم بطلب الترخيص لليانصيب الخاص الخيري والدعائي والتعديل عليها لدى مديرية اليانصيب الوطني قبل الموعد المخدد لاجراء السحب بشهر على الأقل مع كامل المستندات امطلوبة استناداَ الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

