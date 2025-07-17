بدء جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول الأعمال ١١ بندًا أبرزها بند التعيينات

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية اليوم الساعة الثالثة من عصر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.



ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ١١ بندًا أبرزها بند التعيينات إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.