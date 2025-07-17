نقابة الأطباء البيطريين: قتل أو تعذيب الحيوانات تصنف جرائم ضد الإنسانية

حذرت نقابة "الاطباء البيطريين" في بيان بعد تعرض عدد من الحيوانات الاليفة لحالات اعتداء وتسمم في بعض المناطق "كل من تسول له نفسه القيام بأعمال القتل أو التسميم أو التعذيب للحيوانات الأليفة اوالبرية".



واعتبرت أن "هذه الأعمال تصنف جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية"، مشيرةً إلى انها "على إستعداد لملاحقة المخالفين قانونيا حتى ينالوا جزاء هم العادل".



وذكرت النقابة كل البلديات بـ"ضرورة الإلتزام ببرنامج TNVR الصادر عن وزارة الزراعة وعن نقابة الاطباء البيطريين معًا.



وثمنت عاليًا "الجهود والمساعدة التي يقدمها المواطنين والناشطين والجمعيات التي تعنى في موضوع الرفق بالحيوان".