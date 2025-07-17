إقتراح قانون للنائب عبدالله يتعلق بتنظيم عمل مؤسساتت الرعاية الصحية المنزلية

قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بتنظيم عمل مؤسساتت الرعاية الصحية المنزلية.



واشار عبدالله الى ان "هذا الاقتراح يعتمد المعايير الدولية وهذا الشق موجه للمرضى الذي انتهى علاجهم في المستشفيات وهم بحاجة للرعاية الصحية وموجه للمرضى الذين لم يعد لديهم امكانية لتحسين اوضاعهم المرضية وهم بحاجة إلى متابعة بعد تلقي العلاج".