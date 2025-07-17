محافظ بيروت طلب ضبط مخالفات ركن السيارات من قبل شركات الفاليه باركينغ على الملك العام

وجه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي تحت الرقم ٢٨٧٩ / م.ب تاريخ ١٦ تموز ٢٠٢٥ يتعلق بضبط مخالفات ركن السيارات من قبل شركات الفاليه باركينغ على الملك العام.

وجاء في الكتاب:



"بالاشارة الى الموضوع المبين أعلاه، وفي ضوء الشكاوى الواردة من مختلف شوارع العاصمة حول قيام عدد من شركات تأدية خدمة ركن السيارات (فاليه باركينغ) بحجز مواقف على الاملاك العامة ومنع المواطنين من ركن سياراتهم فيها إضافة الى استباحة الارصفة وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمي، نأمل من جانبكم الايعاز لمن يلزم التشدد بضبط المخالفات المذكورة وابلاغ الادارة البلدية بها ليصار الى إحالة المخالفين الى القضاء المختص. شاكرين لكم حسن التعاون والتنسيق".