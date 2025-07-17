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نجاة عون صليبا تقدمت باقتراح تعديل قانون النفايات وإدارتها
أخبار لبنان
2025-07-17 | 09:16
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نجاة عون صليبا تقدمت باقتراح تعديل قانون النفايات وإدارتها
أعلنت النائبة نجاة عون صليبا في تصريح من المجلس النيابي أنه "منذ سنوات والناس تطالب بادارة عادلة للنفايات الصلبة المنزلية وغير المنزلية. ومنذ سنوات ايضًا طالب الناس في تظاهرة بإدارة متكاملة للنفايات الصلبة، وعندما دخلت الندوة البرلمانية، تطرقنا إلى الموضوع من الناحية العلمية والقانونية والمالية والحوكمة. واليوم تقدمت مع عدد من الزملاء باقتراح تعديل قانون النفايات وإدارتها، يلحظ كل الجوانب المتعلقة بادارة النفايات ودور البلديات والهيئة والوزارة"، لافتةً الى ان "هذا الاقتراح أخذ جهدا وعملا مع اختصاصيين علميين لأكثر من سنة، ووضعنا في هذا الاقتراح المبادىء التي يجب ان تتبعها الحكومة والبلديات والهيئات التي ستعنى بهذا القطاع لنستطيع ان نقوم بادارة متكاملة للنفايات".
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أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
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