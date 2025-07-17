أبو الحسن: ندعو أهلنا في جبل العرب الى تحصين الاتفاق

حذّر النائب هادي أبو الحسن من مشاريع الفتنة، داعيا الدروز في جبل العرب الى تحصين الاتفاق الذي حصل لأنه يثبتهم في أرضهم.

وقال أبو الحسن للـLBCI: "لا بد من مصالحة بين السويداء ودرعا وعقد مصالحة وطنية في سوريا".



وأضاف: "الدم واحد والناس عبرت بإنفعال بشكل سلمي والمهم أن نتعاون مع الجيش اللبناني الذي هو الكفيل بضبط الأمن والإستقرار والموقف السياسي العاقل والمسؤول هو الذي يوفر الحماية لأهلنا في سوريا".



كما شجب واستنكر كل الاعتداءات التي حصلت في السويداء، معتبرا أن أهلها مكون سوري أساسي.