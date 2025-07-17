سلامة استقبل رودولف سعادة ومبادرة دعم من مجموعة CMA CGM لإعادة تأهيل مجموعة المكتبة الوطنية

إستقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمجموعة CGM CMA رودلف سعادة حيث تم الاتفاق على دعم مجموعة المكتبة الوطنية، وفق ما اعلن سعادة اثر اللقاء. وقال :"دائمًا ما يكون الشعور مميزاً لدى العودة إلى لبنان. وبرفقة الوزير غسان سلامة، أعلنا عن دعم مجموعة CMA CGM لإعادة تأهيل مجموعة المكتبة الوطنية".



ولفت الى "هدف هذه المبادرة الحفاظ على التراث الثقافي اللبناني وضمان إتاحته إلى الأجيال القادمة". وقال :"إنه مشروع ينسجم مع التزامنا الطويل الأمد تجاه لبنان".