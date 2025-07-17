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رائد خوري يبارك أولى خطوات تنفيذ خطة ماكنزي: الهيئة الناظمة للقنب الهندي أصبحت واقعًا!

أخبار لبنان
2025-07-17 | 12:20
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رائد خوري يبارك أولى خطوات تنفيذ خطة ماكنزي: الهيئة الناظمة للقنب الهندي أصبحت واقعًا!
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رائد خوري يبارك أولى خطوات تنفيذ خطة ماكنزي: الهيئة الناظمة للقنب الهندي أصبحت واقعًا!

كتب الوزير السابق رائد خوري على منصة إكس: "أبارك تعيين الهيئة الناظمة للقنب الهندي، خطوة أساسية على طريق تنفيذ خطة ماكنزي التي وضعتها عام 2018. الخطة لا تقتصر على القنب الهندي وحده، بل تشكل خارطة طريق شاملة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، وقد عملت على وضع الأطر الكاملة لتنفيذها. تشريع هذا القطاع وحده يمكن أن يدر نحو ملياري دولار سنويًا، والفرصة اليوم سانحة لاستكمال تنفيذ باقي الخطة لتحقيق اقتصاد منتج ومستدام."

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