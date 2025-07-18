مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لضمان المحاسبة في السويداء

حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات السورية على ضمان المحاسبة والعدالة فيما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات في مدينة السويداء في جنوب البلاد.



وقال تورك في بيان: "يجب أن يتوقف سفك الدماء والعنف، وأن تكون الأولوية القصوى لحماية جميع الناس، بما يتماشى مع القانون الدوليّ لحقوق الإنسان".