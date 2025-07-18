وزارة الطاقة والمياه تطلق حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه

أطلقت وزارة الطاقة والمياه حملة وطنية لترشيد إستهلاك المياه وتوعية المواطنين على أهمية ذلك وعلى دورهم التشاركيّ مع الوزارة في قيام إدارة رشيدة للمياه.



لذا تم إعداد مادة توعوية بدعم من الحكومة الألمانية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدوليّ (GIZ) لتبث عبر الشاشات المحلية والاذاعات والمواقع الالكترونية وتنشر عبر لوحات الإعلانات المرورية.



هذه الخطوة تتكامل مع خطة الطوارئ التي أعدتها مؤسسات المياه لمواجهة نقص المیاه الحاد المتوقع هذا الصيف.