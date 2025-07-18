جنبلاط: لضرورة وقف النار في السويداء ثم الدخول في الحوار

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، ضرورة وقف النار في السويداء، ثم الدخول في الحوار ووضع خطة واضحة لتثبيت الأمن ومن ثم استيعاب العناصر المسلحة الدرزية في الشرطة أو الجيش.



ولفت في حديث لـFrance 24، إلى أنّ الإسرائيليين بتدخلهم، يؤجّجون نار الفتنة ويضعون الدروز في مواجهة مع كل مكونات المجتمع السوريّ في حرب لن تتوقف.



وقال إنّ إسرائيل لا تحمي أحدًا وهي تستخدم حتى الدول الكبرى، "لكنّها لا تحمي إلا مصالحها".