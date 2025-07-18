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الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
أخبار لبنان
2025-07-18 | 06:01
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الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
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الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان العلم هو ميزة لبنان والاستثمار به وبالادمغة اهم من الاستثمار بالثروة الطبيعية التي تحتاج الى عقول للاستفادة منها، مشيرًا الى ان الجامعة اللبنانية هي المكان الطبيعي لصقل العقول وتأمين العلم نظرًا للمستوى المتقدم الذي حققته وللنجاحات التي سجلتها بين جامعات دول العالم، وقال خلال زيارة قام بها الى مبنى الإدارة المركزية للجامعة في المتحف: إن الجامعة اللبنانية لكل اللبنانيين وسنعمل على ان تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة.
ولفت الى ان زيارته تندرج في اطار الاطلاع على الحاجات لوضع الإمكانات اللازمة لتأمين المزيد من التقدم والنجاح.
واكد الرئيس عون ان لبنان غير مفلس ولكنه بلد منهوب ومسلوب بسبب الفساد وسوء الادارة وعدم المحاسبة. وشدد على انه مهما وضعنا من قوانين واصلاحات، في ظل غياب المحاسبة تبقى غير مجدية.
كرامي
بدورها، اكدت الوزيرة كرامي ان الجامعة تعمل مع رئيسها لتأمين كل المقومات التي تدفع بها نحو المزيد من التقدم.
وأكدت التعويل هذا العام على الكثير من الانجازات النوعية في ما يتعلق بتنظيم امور الجامعة واوضاع الاساتذة فيها، واطلاق فكرة ضمان الجودة في الوطن.
بدران
واطلع رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران ،الرئيس عون على ما حققته الجامعة من تقدم ولا سيما لجهة تصنيفها من بين 1700 جامعة عالمية.
وكشف بدران ان الجامعة في صدد اطلاق مناقصات لانشاء 7 مبان جديدة في طرابلس وحلبا ومجمع الفنار ومجمع زحلة ومجمع رفيق الحريري في الحدت والنبطية، وان الاعتمادات متوفرة لهذه المنشآت.
وامل في ان يتم تعيين عمداء الكليات في القريب العاجل وفق الالية المعتمدة في هذا المجال وإنجاز ملف التفرغ وفق حاجات الجامعة.
واعتبر بدران أن الجامعة اللبنانية، وبما تحتضنه من خبرات علمية ومراكز بحثية متقدمة ومصنع للإلكترونيات، قادرة على ان تكون شريكة للدولة في مشاريعها التنموية والاصلاحية.
وأطلع بدران الرئيس عون على اجراء الجامعة لامتحانات في كلية الهندسة لطالب من ذوي الحاجات الخاصة، وفي السجن لطالب سجين من كلية الاداب تحت مراقبتها وبالتعاون مع القوى الأمنية.
وابدى إستعداد الجامعة للمشاركة في الإصلاح داخل السجون، وهي ارسلت مجموعة من الكتب التي أصدرتها لتكون في تصرف السجناء.
أخبار لبنان
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