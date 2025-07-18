كنعان من بكركي: لتوحيد الموقف خلف الدولة ورئيس الجمهورية وننتظر إحالة قانون إسترداد الودائع

اكد النائب ابراهيم كنعان من بكركي ان "الانضمام للدولة لا يكون فقط بتسليم السلاح بل بتوحيد الموقف من قبل الجميع مع الدولة ورئيس الجمهورية، وهي دعوة لحزب الله وكل الأحزاب لوضع الامكانات من سلاح وقوة سياسية وشعبية لمصلحة الدولة".



واشار الى ان "ثقة المجتمع الدولي لا تستعاد بالكلام بل بخطوات عملية للاصلاح واستعادة جنى عمر الناس وننتظر من الحكومة احالة قانون استرداد الودائع الى مجلس النواب لاقراره بموازاة اصلاح المصارف الذي سينتهي خلال ايام".