سلسلة لقاءات للرئيس عون...

أبرق الرئيس عون إلى الرئيس العراقيّ عبد اللطيف جمال رشيد، وإلى رئيس مجلس الوزراء العراقيّ محمد شياع السوداني، معزّيًا بضحايا الحريق، الذي اندلع في المركز التجاريّ في مدينة الكوت – محافظة واسط.



وأكّد تضامن لبنان، رئيسًا وشعبًا، مع العراق في هذه المحنة، ووقوف الشعب اللبنانيّ إلى جانب أشقائه العراقيين، مع استعداد لبنان لتقديم كل ما يمكن من دعم ومساندة لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المؤسفة.



كذلك، بحث الرئيس عون مع السفير الروسيّ ألكسندر روداكوف، سبل تعزيز العلاقات اللبنانية–الروسية والدعوة التي وجّهها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إلى الرئيس عون لحضور القمة العربية–الروسية الأولى.



وضمن سلسلة نشاطات الرئيس، ترأّس اجتماعًا وزاريًا وأمنيًا خُصّص لبحث الوضع الأمنيّ، ودراسة مسألة الاكتظاظ في السجون اللبنانية نتيجة ارتفاع عدد السجناء، بمن فيهم السجناء السوريون، والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ووضع الأطر القانونية كافة التي تتيح تسريع المعالجة.