بري عرض الأوضاع مع الممثل الفرنسي في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الممثل الجديد لفرنسا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار الجنرال فالنتين سايلير (Valentin Seiler)، بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو (Hervé Magro) ومستشار رئيس المجلس الدكتور محمود بري، حيث تم عرض الأوضاع الراهنة لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لوقف اطلاق النار والقرار 1701 وعمل لجنة المراقبة.



واستقبل الرئيس بري أيضًا نقيب اطباء لبنان الياس شلالا وعددا من أعضاء مجلس النقابة في زيارة تعارفية بعد انجاز انتخابات مجلس نقابة جديد، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض لبرنامج عمل النقابة ومطالب الاطباء.