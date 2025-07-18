الخروقات الاسرائيلية تستمر في جنوب لبنان

تستمر الخروقات الاسرائيلية في جنوب لبنان، حيث توغلت قوة اسرائيلية فجرًا داخل أحياء ميس الجبل الداخلية ووصلت إلى الحي الغربيّ محيط البركة.



وعمدت إلى تفجير جرافتين كبيرتين تعملان لصالح مجلس الجنوب في ازالة الردم من الأحياء الغربية المدمرة.



وقام الجنود الإسرائيليون على متن دراجات ATV بالتجول داخل أحياء المدينة.