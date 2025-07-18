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لقاء جمع وزير الخارجية بسفير فرنسا: لأهمية تجنيب لبنان تداعيات تطورات سوريا

أخبار لبنان
2025-07-18 | 07:08
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لقاء جمع وزير الخارجية بسفير فرنسا: لأهمية تجنيب لبنان تداعيات تطورات سوريا
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لقاء جمع وزير الخارجية بسفير فرنسا: لأهمية تجنيب لبنان تداعيات تطورات سوريا

حضرت التطورات الأخيرة في سوريا وأهمية تجنيب لبنان أي تداعيات بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي وسفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو.

وشدد الطرفان على أهمية الاسراع في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا.

ووضع ماغرو رجّي في صورة الاتصالات والمساعي الدبلوماسية، التي تقوم بها فرنسا، لضمان التجديد لقوات اليونيفيل.

كما أطلعه على أجواء المحادثات الجارية بين الجانب الفرنسيّ والموفد الأميركيّ توم برّاك في شأن لبنان.

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