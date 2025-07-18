باسيل: اللامركزية الادارية تسمح للبلديات أخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ

أكّد رئيس التيار "الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل، أنّ اللامركزية الادارية هي التي تسمح للبلديات ان تأخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ.