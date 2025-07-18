وزير الأشغال: نعمل على أربعة مشاريع أساسية في مرفأ طرابلس

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني دور هذا مرفأ طرابلس، الذي أصبح حيويًا وأساسيًا على ساحل المتوسط، والذي بات يسجل وفرًا ويشهد تطورًا دائمًا.



وأوضح من مرفأ طرابلس، أنّ الوزارة تعمل حاليًا على أربعة مشاريع أساسية في المرفأ.



واعتبر رسامني خلال جولةٍ له على منشآت المرفأ، لا سيما أرصفة صيانة السفن والعنابر ورصيف الحاويات وقاعة المسافرين

أنّ إحدى مميزات هذا المرفق هي قربه من مطار القليعات.