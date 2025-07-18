رئيس الجمهورية عرض مع الرئيس بري الأوضاع العامة والتطورات الإقليمية

إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الأولى والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار اللقاءات الدورية بين الرئيسين.



وقد تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد من مختلف وجوهها والتطورات الإقليمية الراهنة.



وغادر الرئيس بري قصر بعبدا من دون ان يدلي بأي تصريح.