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مكتب وزير الأشغال ينفي ما روج عن قطع زيارته الى طرابلس: كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر

أخبار لبنان
2025-07-18 | 08:48
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مكتب وزير الأشغال ينفي ما روج عن قطع زيارته الى طرابلس: كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر
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مكتب وزير الأشغال ينفي ما روج عن قطع زيارته الى طرابلس: كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر

ردا على ما تناقله بعض وسائل الإعلام من أن وزير الأشغال والنقل فايز رسامني قطع زيارته إلى طرابلس بعد تلقيه اتصالا مزعوما حول منشور تهديد للدروز في لبنان،نفى المكتب الإعلامي للوزير رسامني الإشاعات المتداولة في هذا الشأن.

واوضح أن الزيارة كانت ناجحة جدا وتمت وفقا لجدولها المقرر، لإطلاق المشاريع التطويرية في مرفأ طرابلس.

وأكد بيان صادر عن المكتب ايمان الوزير رسامني، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المدينة العريقة في تنمية الاقتصاد والتزامه بتنفيذ كل البرامج الانمائية الممكنة في شمال لبنان.

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