أمن الدولة أوقفت أحد الفارين من سجن النبطية وسلمته الى سرية قوى الامن

بعد فرار عدد من الموقوفين من سجن النبطية في قوى الأمن الداخلي، أوقفت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة بعد قيامها بالتحريات والاستقصاءات اللازمة ، أحد الفارين المدعو ح.ع، حيث تم تسليمه لسرية النبطية في قوى الأمن الداخلي بعد مراجعة القضاء المختص.