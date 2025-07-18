وزارة الثقافة: استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2026 من 17 تموز الى 2 أيلول

أعلنت وزارة الثقافة - المديرية العامة للشؤون الثقافية في بيان، استقبال طلبات الترشح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2026، من 17/7/2025 ولغاية 2/9/2025، التي تنظم من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تضع اللجنة المختصة المعايير والآلية لاختيار الفيلم اللبناني لمسابقة الأوسكار.



وأشارت الى أن الطلبات تقدم إلى قلم المديرية للشؤون الثقافية في قصر الأونيسكو ضمن الدوام الرسمي (بيروت - قصر الاونيسكو - الطابق الأول).