قائد الجيش استقبل السفيرة السويدية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة السويدية جيسيكا سفاردستروم، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.