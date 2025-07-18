وزير الداخلية تفقد مقر فوج إطفاء بيروت: لدينا من الوعي الكافي لنحافظ على وحدة بلدنا وابعاد أي خطر عنه

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا، حيث كان في استقباله محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قائد الفوج العميد ماهر العجوز، وعدد من الضباط والعناصر.



وجال الوزير الحجار في أرجاء المقر، مطّلعا على جهوزية الفرق والتجهيزات الفنية واللوجستية المتوافرة، مستمعاً إلى شرح مفصل حول طبيعة عمل الفوج والتحديات اليومية التي تواجهه.



وخلال لقائه الضباط والعناصر، نوّه الوزير الحجار بـ"جهود أفراد الفوج وتضحياتهم".



وشدد على "أهمية تحسين ظروف عملهم وتأمين ما يلزم لتعزيز الجهوزية في مواجهة مختلف أنواع الطوارئ".



وقال الوزير الحجار في تصريح: "زرت نصب الشهداء، ورأيت التعبير الفعلي والواقعي عن مدى التضحيات التي بذلت، لأن أغلى ما يقدمه الإنسان هو حياته وروحه. لقد تربينا على مبدأ التضحية في سبيل الوطن والمواطنين اللبنانيين، إني أحييكم وأشد على أياديكم، خصوصا في ظل الامكانات المتواضعة والظروف المعيشة الصعبة التي تعيشونها".



أضاف: "أطلقتم أمس صرخة وصلتنا، ومن واجبي أن أشعر بوجعكم. ما أستطيع أن اعدكم به هو بذل كل جهد يدا بيد مع المحافظ واعضاء المجلس البلدي لمعالجة كل حاجة ان كان في موضوع الرواتب أو الطبابة او التجهيزات، فأنا إلى جانبكم دوما، ومكتبي مفتوح على الدوام، وانا هنا لأسمتع اليكم ومساعدتكم ضمن الامكانات المتاحة".



وتحدث عن "تضحياتهم الكبرى التي يبذلونها وآخرها كان في انفجار ٤ آب، الذي هو في مثابة كارثة وطنية ليس في بيروت فقط، بل في كل لبنان"، قائلا: "هنا في هذه الذكرى، أقول لأهالي الشهداء والضحايا والجرحى إن العدالة حقكم، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وحكومتنا التزمت، واليوم صباحا، كنا في اجتماع عند الرئيس جوزاف عون بحضور وزير العدل ومدعي عام التمييز، والكل أكد مبدأ العدالة لكل الشهداء".