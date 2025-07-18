الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية.. وجنبلاط: لوقف الحملات التحريضية في لبنان
أخبار لبنان
2025-07-18 | 11:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية.. وجنبلاط: لوقف الحملات التحريضية في لبنان
اكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ سامي أبي المنى، في الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي في دار الطائفة في فردان، "التضامن الأخوي والإنساني مع أهلنا في السويداء ومع جميع الأبرياء المصابين بنيران المواجهات"، محمّلا "الدولة السورية مسؤولية التواني عن حل الأزمة بالسويداء".
وقال: " إن قلق الأقلية يحتاج إلى عدالة الأكثرية ونحمل الدولة السورية ومسؤولية معالجة ما وصلت إليه الأمور من انفلات، واننا نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان".
اضاف: "إذا كانت كلمات الإدانة لا تكفي للتعبير عن غضبنا وألمنا لمشاهد الإجرام فإننا نلتقي لنستصرخ ضمائرنا وعقولنا وقلوبنا قبل أن نستصرخ العالم من حولنا، لاستدراك تداعيات الإنزلاق الخطير والعودة إلى لغة العقل والحكمة".
واشار الى ان "الدعوات لحماية الاسرائيلية للسويداء تضرب تاريخنا وهويتنا".
من جهته دعا الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي إلى "وقف الحملات التحريضية في لبنان والدعوات إلى قطع الطرقات".
واقترح "وقف إطلاق النار في السويداء للدخول في حوار"، وقال: "جبل العرب جزء لا يتجزأ من سوريا".
وقال: "علينا أن نحكّم العقل قبل الإنفعال والدخول في الإدانات، فنحن مذهب العقل والحكمة"|، داعيا الى "تشكيل لجنة تحقيق بشأن ما جرى ضد أهلنا في السويداء بمن فيهم أهلنا البدو".
أخبار لبنان
المنى:
انفصالية
تقسيمية..
وجنبلاط:
الحملات
التحريضية
لبنان
التالي
مصدر "الأنباء الكويتية": وجوب أخذ لبنان خطوات لتسريع المسار التفاوضيّ في شأن موضوع السلاح
السيدة الأولى عرضت مع لجنة شؤون المرأة في بطريركية الكاثوليك سبل التعاون لتمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:10
أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان
آخر الأخبار
10:10
أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان
0
أخبار لبنان
2025-07-16
أبي المنى للـLBCI: ما جرى في السويداء جريمة ونرفض ترك الدروز لمصيرهم… ونخشى امتداد الأزمة إلى لبنان
أخبار لبنان
2025-07-16
أبي المنى للـLBCI: ما جرى في السويداء جريمة ونرفض ترك الدروز لمصيرهم… ونخشى امتداد الأزمة إلى لبنان
0
آخر الأخبار
2025-05-02
الشيخ سامي أبي المنى شارحًا الموقف من الأحداث في سوريا: ننبه من خطابات خلق قومية خاصة او عدائية مع اي خلق اسلامي
آخر الأخبار
2025-05-02
الشيخ سامي أبي المنى شارحًا الموقف من الأحداث في سوريا: ننبه من خطابات خلق قومية خاصة او عدائية مع اي خلق اسلامي
0
آخر الأخبار
10:13
الشيخ سامي أبي المنى: ندعو أنفسنا والجميع الى التطلع نحو المستقبل ببصيرة ثاقبة محافظين على هويتنا الروحية والاجتماعية والقومية وعلى علاقاتنا التاريخية مع أبناء شعبنا أكان في سوريا أو لبنان وعلى وحدة أوطاننا رافضين أي نزعة انفصالية
آخر الأخبار
10:13
الشيخ سامي أبي المنى: ندعو أنفسنا والجميع الى التطلع نحو المستقبل ببصيرة ثاقبة محافظين على هويتنا الروحية والاجتماعية والقومية وعلى علاقاتنا التاريخية مع أبناء شعبنا أكان في سوريا أو لبنان وعلى وحدة أوطاننا رافضين أي نزعة انفصالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:03
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز: لإدانة الانتهاكات في السويداء ورفض التدخل الإسرائيلي ودعم وحدة سوريا
أخبار لبنان
13:03
المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز: لإدانة الانتهاكات في السويداء ورفض التدخل الإسرائيلي ودعم وحدة سوريا
0
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
0
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-07-2025
أخبار لبنان
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-07-2025
0
أخبار لبنان
11:47
اليونان تنوي تقديم مساعدات لصالح الجيش اللبناني... هذا ما دار بين وزير الدفاع ونظيره اليوناني
أخبار لبنان
11:47
اليونان تنوي تقديم مساعدات لصالح الجيش اللبناني... هذا ما دار بين وزير الدفاع ونظيره اليوناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-07-16
سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر
خبر عاجل
2025-07-16
سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر
0
آخر الأخبار
11:48
كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة
آخر الأخبار
11:48
كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة
0
منوعات
2025-07-17
من منكم يتذكر مغامرات "حلّها واحتلّها"؟ حصن بويار الفرنسي يعود إلى الواجهة! (فيديو)
منوعات
2025-07-17
من منكم يتذكر مغامرات "حلّها واحتلّها"؟ حصن بويار الفرنسي يعود إلى الواجهة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
0
أخبار لبنان
07:18
وزير الأشغال: نعمل على أربعة مشاريع أساسية في مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
07:18
وزير الأشغال: نعمل على أربعة مشاريع أساسية في مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
07:15
باسيل: اللامركزية الادارية تسمح للبلديات أخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ
أخبار لبنان
07:15
باسيل: اللامركزية الادارية تسمح للبلديات أخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ
0
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
0
أخبار دولية
04:24
إسرائيل: بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى دروز سوريا
أخبار دولية
04:24
إسرائيل: بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى دروز سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
0
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
0
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:27
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
01:27
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
موضة وجمال
15:13
نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)
موضة وجمال
15:13
نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)
3
آخر الأخبار
02:28
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة
آخر الأخبار
02:28
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة
4
أخبار لبنان
03:49
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات
أخبار لبنان
03:49
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات
5
أمن وقضاء
06:49
القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس
أمن وقضاء
06:49
القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس
6
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
7
خبر عاجل
14:00
الرئيس عون والمفتي دريان إتصلا بجنبلاط وشددا على التعاون لتفادي تداعيات الوضع السوري على لبنان
خبر عاجل
14:00
الرئيس عون والمفتي دريان إتصلا بجنبلاط وشددا على التعاون لتفادي تداعيات الوضع السوري على لبنان
8
منوعات
02:51
بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!
منوعات
02:51
بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More