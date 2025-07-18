اتصال هاتفي بين رجي ووزير خارجية ايرلندا... والأخير جدد دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة اليونيفيل

في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير خارجية ايرلندا سيمون هاريس، جدد خلاله هاريس دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة اليونيفيل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الايرلندي شون روني، الذي كان أصيب عام 2022 في منطقة العاقبية جنوبي لبنان.