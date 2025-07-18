اليونان تنوي تقديم مساعدات لصالح الجيش اللبناني... هذا ما دار بين وزير الدفاع ونظيره اليوناني

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، نظيره اليوناني نيكولاوس ديندياس والوفد المرافق، في حضور سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو.



وخلال اللقاء، تم التداول في الأوضاع الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة.



وعرض ديندياس بعض المساعدات التي تنوي الدولة اليونانية تقديمها لصالح الجيش اللبناني، مشددا على "أهمية استمرار التعاون الدفاعي بين البلدين"، ومؤكدا "وقوف اليونان إلى جانب لبنان في مواجهة التحديات الراهنة".