قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا.. اصبروا على حصرية السلاح

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "حزب الله نفذ كل ما عليه في الاتفاق، والدولة اللبنانية نشرت الجيش اللبناني حيث استطاعت في جنوب لبنان".



وقال "الولايات المتحدة تطرح صيغة جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، لأنها رأت أن الاتفاق الأول فيه مصلحة للبنان وللمقاومة".



واضاف " نزع سلاح حزب الله مطلب إسرائيلي، والمقاومة عنوانها الأساسي التحرير وحماية لبنان من الاحتلال".



ولفت الى ان " برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وخلق حرب أهلية".



وتابع "نحن كحزب الله وحركة أمل، نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان أيضاً".



ولفت الى ان "لبنان أمام مخاطر حقيقية، وهي إسرائيل من الجنوب، والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية، والطغيان الأميركي الذي يتحكم بلبنان".



وقال "لن نتخلى عن قوتنا وحاضرون للمواجهة وإسرائيل لن تستلم السلاح منّا".



واضاف " اصبروا على حصرية السلاح في مقابل الخطر الكبير الذي لن يبقي لبنان ولتكن كلمتنا واحدة ولنعمل للأولوية".



