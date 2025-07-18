الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا.. اصبروا على حصرية السلاح

أخبار لبنان
2025-07-18 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا.. اصبروا على حصرية السلاح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا.. اصبروا على حصرية السلاح

أكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "حزب الله نفذ كل ما عليه في الاتفاق، والدولة اللبنانية نشرت الجيش اللبناني حيث استطاعت في جنوب لبنان".

وقال "الولايات المتحدة تطرح صيغة جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار، لأنها رأت أن الاتفاق الأول فيه مصلحة للبنان وللمقاومة".

واضاف " نزع سلاح حزب الله مطلب إسرائيلي، والمقاومة عنوانها الأساسي التحرير وحماية لبنان من الاحتلال".

ولفت الى ان " برّاك يحرّض الجيش اللبناني على نزع سلاح المقاومة بالقوة وخلق حرب أهلية".

وتابع "نحن كحزب الله وحركة أمل، نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان أيضاً".

 ولفت الى ان "لبنان أمام مخاطر حقيقية، وهي إسرائيل من الجنوب، والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية، والطغيان الأميركي الذي يتحكم بلبنان".

وقال "لن نتخلى عن قوتنا وحاضرون للمواجهة وإسرائيل لن تستلم السلاح منّا".

واضاف " اصبروا على حصرية السلاح في مقابل الخطر الكبير الذي لن يبقي لبنان ولتكن كلمتنا واحدة ولنعمل للأولوية".

أخبار لبنان

إسرائيل

تستلم

السلاح

منّا..

اصبروا

حصرية

السلاح

LBCI التالي
طقس صيفيّ معتاد حار ورطب يؤثر على لبنان واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة
إنخفاض في أسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:10

قاسم: لن نتخلى عن قوّتنا وحاضرون للمواجهة وإسرائيل لن تستلم السلاح منّا

LBCI
خبر عاجل
14:12

قاسم: اصبروا على حصرية السلاح في مقابل الخطر الكبير الذي لن يبقي لبنان ولتكن كلمتنا واحدة ولنعمل للأولوية

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-06

سلام: لا إستقرار من دون إنسحاب إسرائيل الكامل وحصر السلاح بيد الدولة وحدها

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-16

النائب آلان عون: حصرية السلاح بيدّ الدولة لم تعد شعاراً بل عنصراً أساسياً لمعادلة الردع الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:04

باسيل: لبنان لا يزول... ومن يتباهون بشعار نزع السلاح بدل تسليمه يريدون حربا وتحريضا

LBCI
اقتصاد
16:37

ياسين جابر لـ"جدل": جلسة نيابية في 30 تموز لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف

LBCI
اقتصاد
16:13

نسيب غبريل لـ"جدل": الإصلاح لا يتجزأ... واقتصاد الظل هو الذي أدى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية

LBCI
اقتصاد
16:10

عادل أفيوني لـ"جدل": الأزمة بدأت منذ 6 سنوات... ومن الضروري أن يكون هناك اجراءات سريعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:11

أبي المنى: ندين الاعتداء على اخواننا اهل السنة من البدو وغيرهم

LBCI
آخر الأخبار
10:12

أبي المنى: ندعو لطيّ صفحة الأزمة في السويداء والعودة للعيش المشترك

LBCI
خبر عاجل
2025-07-16

رئيس الحكومة نواف سلام: نجدد إلتزامنا وإصرارنا على الاصلاح والانقاذ ولن نوفر جهداً لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها

LBCI
أخبار دولية
11:56

القضاء البرازيلي يفرض على بولسونارو وضع سوار إلكتروني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
17:04

باسيل: لبنان لا يزول... ومن يتباهون بشعار نزع السلاح بدل تسليمه يريدون حربا وتحريضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

تعاون لبناني - أميركي لمكافحة الـCash Economy

LBCI
أخبار لبنان
14:16

قاسم: إسرائيل لن تستلم السلاح منّا.. اصبروا على حصرية السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

سيدات منتخب لبنان لكرة السلة يفين بالوعد ويحافظن على وجود لبنان في المستوى الأول بعد فوز ثمين على اندونيسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سقوط مميت في إيطاليا لأبرز مغامر رياضات قصوى في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فوضى الفاليه باركينغ بعدسة الـLBCI… قطاع خارج عن السيطرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

"كلو مسموح The musical" تبحر الى مهرجانات بيت الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مرفأ طرابلس يتحضّر للعب دور أكبر…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الرواية الكاملة لحادثة محطة خلدة... والنتيجة: 5 ضحايا في انتظار محاسبة المسؤولين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:27

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
موضة وجمال
11:30

بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
02:28

فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة

LBCI
أمن وقضاء
06:49

القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس

LBCI
أخبار لبنان
03:49

مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
منوعات
02:51

بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!

LBCI
رياضة
03:46

اشتهر بقفزته الشهيرة عام 2012... وفاة المغامر فيليكس بومغارتنر في حادث مأساوي في إيطاليا!

LBCI
أخبار دولية
23:52

الرئاسة السورية تتهم المقاتلين الدروز بخرق وقف إطلاق النار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More