نديم الجميل لـ"جدل": هناك تقصير كبير يحصل من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية

أكد النائب نديم الجميل أن ما يحصل في سوريا مخيف ويمكن أن يرتد على الداخل اللبناني بطريقة سريعة، قائلا: "رأينا التظاهرات في طرابلس والجبل وهذا يمكن أن يؤدي الى نوع من انقسام طائفي في البلد وهذا أمر خطير جدا". وأضاف: "ما أزعجني هو الغياب التام لمؤسسات الدولة عما يحصل فلم نرى دعوة لمجلس الوزراء أو لمجلس الأعلى للدفاع".



وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أشار الجميل الى أنه لم يحضر آخر جلسة لمجلس النواب. واذ لفت الى أن حزب الكتائب لديه وزير ويدعم الحكومة، رأى أن هناك تقصيرا كبيرا يحصل من قبل كل مؤسسات الدولة اللبنانية. وقال: "لو كنت في مجلس النواب ربما كنت منحت الثقة للحكومة لأننا ممثلون في الحكومة".

وشدد الجميل على أن المهم اليوم هو أن يأخذ مجلس الوزراء القرارات الأساسية التي ترسم مستقبل البلد.



ودعا رئيس الحكومة نواف سلام الى وضع موضوع البت في عملية حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء بغض النظر عن كل المطالب الدولية، قائلا: "نحن كلبنانيين بحاجة الى أن نعرف التوقيت الذي ستضعه الحكومة وما سيقوم به الجيش اللبناني بموضوع حصر السلاح".



وردا على سؤال حول ما اذا كان يرى أن الإنتخابات النيابية حاصلة، قال النائب نديم الجميل: "الطريقة التي يدار فيها قانون الانتخاب تدل على أن هناك لعبة ما تحصل لعرقلة هذا الاستحقاق".