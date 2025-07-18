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منيمنة لـ"جدل": رئيس الحكومة جاوب بشكل ايجابي على ملاحظاتنا بمجلس النواب ويبقى أن نرى التطبيق

أخبار لبنان
2025-07-18 | 15:27
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منيمنة لـ&quot;جدل&quot;: رئيس الحكومة جاوب بشكل ايجابي على ملاحظاتنا بمجلس النواب ويبقى أن نرى التطبيق
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منيمنة لـ"جدل": رئيس الحكومة جاوب بشكل ايجابي على ملاحظاتنا بمجلس النواب ويبقى أن نرى التطبيق

أكد النائب ابراهيم منيمنة أن ما حصل في سوريا أثر على الداخل اللبناني، مشددا على أن "من واجبنا كلبنانيين أن نحصن وحدتنا الداخلية".

ورأى منيمنة في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن بعض الأمور الأساسية لا تناقش في مجلس الوزراء.

وقال: "أنا عبّرت في مجلس النواب عن أننا نرى آداء جيدا للحكومة ولكن على مستوى الوزراء كأفراد في وزاراتهم".

وأشار الى أننا "كنا نريد أن نرى مجلس الوزراء منعقدا عندما كانت تحصل الضربات الإسرائيلية المكثفة على لبنان".

وقال النائب ابراهيم منيمنة: "عندما تصبح سلبيات الحكومة أكثر من إيجابياتها، نحن نسحب الثقة منها ولكن هناك إيجابيات تقدمها الحكومة والأمور الى الأفضل ونحن واجبنا كنواب أن نصوّب العمل".

وأضاف: "رئيس الحكومة نواف سلام جاوب بشكل ايجابي على ملاحظاتنا في مجلس النواب ولكن يبقى أن نرى التطبيق".
 
وردا على سؤال بشأن التعيينات المالية، قال: "بمكان ما، كان هناك نوع من المحاصصة".
 

أخبار لبنان

ابراهيم منيمنة

لبنان

سوريا

الحكومة

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