باسيل: لبنان لا يزول... ومن يتباهون بشعار نزع السلاح بدل تسليمه يريدون حربا وتحريضا

أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه "بعد الحديث عن لبنان وبلاد الشام قلنا ان لبنان لا يزول وهي كلمة كلفت شهداء ومن كتبها هي دماؤهم".



وقال خلال عشاء هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر: "عندما رفض لبنان الانتداب الفرنسي اكدنا ان لبنان لا يزول وكذلك عندما اتت المنظمات الفلسطينية وعندما وضعت سوريا يدها على لبنان لكن الأسد ذهب وبقي لبنان لأنه لا يزول".



وأضاف: "عندما احتلت اسرائيل لبنان وعندما خرجت في العام 2000 والـ2006 ذهب اولمرت وبقي لبنان".



وشدد باسيل على أنه "مهما قال بنيامين نتنياهو وأحمد الشرع يذهب كل منهما ويبقى لبنان لأنه لا يزول".



واعتبر أن "من يتباهون بشعار نزع السلاح بدل تسليمه يريدون حربا وتحريضا"، قائلا: "نحن من نشأنا على السلاح الشرعي ولو كانوا يؤمنون بالشرعية لما قاتلوا الجيش في أواخر الثمانينات".



وأضاف: "كنا نعرف أننا نخسر شعبيا بسبب التفاهم مع حزب الله لكن رأينا بذلك مصلحة لبنان وعندما رأينا أنه يمس بالشراكة وبناء الدولة ولا يخدم قضية الدفاع عن لبنان قلنا ان وثيقة التفاهم ماتت لكن لم نقل إن التفاهم مع اللبنانيين قد انتهى".



من جهة أخرى، قال باسيل: "هل يمكنكم أن تقولوا لي ماذا لدى الحكومة من خطط؟ أين الخطط الاقتصادية والسياحية ولترشيد الإنفاق واين الرؤية لأي قطاع في الدولة؟ سنبقى إيجابيين لكن مسارهم واضح".